ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل “وتقابل حبيب”

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا، مزيدا من التصعيد من جانب رقية العسكري ضد ليل الحسيني.

تواصل رقية خلال الأحداث التصعيد ضد ليل وتطلب رقية من شهد، منة عرفة، أن تطلب من نعمة، بتول الحداد، أن تتجسس على ليل في كل ما يدور في مقر إقامتها وأن تتواجد، شهد، معها في الفيلا بعد أن تتشاجر مشاجرة ضخمة مع نعمة لمنع إثارة الشبهات حولها.

تستغل رقية علمها بوجود مشاجرة بين إجلال وليل في الحديقة فتخبر الأسرة كلها بأنها تسمع صوت مشاجرة ليخرج الجميع بسرعة وسط نظرات سخرية منها لأنها جعلتهم يشاهدون ليل وهي في وضع حرج.

يذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا ومحمود ياسين جونيور ومنة عرفة وبسنت شوقي وإنجي كيوان وبتول الحداد ومنة عرفة وإيمان السيد وبدرية طلبة ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري وإنتاج سينرجي.