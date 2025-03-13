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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تسليم 4158 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم في بورسعيد

اللواء محب حبشي -
اللواء محب حبشي - محافظ بورسعيد
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أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن إصدار وتسليم مديرية التضامن الاجتماعي 4158 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم على مدار 18 دفعة خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 حتى 3 مارس 2024، وذلك بهدف تمكين ذوي الهمم من الحصول على حقوقهم والاستفادة من التسهيلات والخدمات.

 

تسليم 4158 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم في بورسعيد

 

وأكدت، في بيان لها، على عقد 39 لجنة تظلمات منذ يناير 2024، لمراجعة طلبات مختلف أنواع الإعاقات (الحركية – السمعية – البصرية – الذهنية)، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 1462 طلبًا، تم عرض 716 حالة منها على اللجان المختصة، وأسفرت المراجعات والفحوصات الطبية عن قبول العديد من الحالات التي استوفت المعايير المطلوبة.

 ومن جانبها، أكدت مديرية التضامن الاجتماعي استمرار جهودها في دعم ذوي الهمم، من خلال تطوير آليات الفحص والتظلمات، وضمان وصول الخدمات لمستحقيها وفقًا للمعايير التي حددتها الدولة.

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