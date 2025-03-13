محمد سامي بعد اكتشاف مقلب رامز جلال: "يخربيتك يا أخي"

رد فعل مفاجىء للمخرج محمد سامي، بعد اكتشاف مقلب رامز جلال خلال برنامجه "رامز ايلون مصر"، حيث حل ضيفا فى حلقة اليوم، حيث يعرض على قناة MBC مصر، بعد صلاة المغرب مباشرة.

وانفعل "سامى" خلال فقرة الكشف الآلى عليه وقال إنه أصيب في عينه بسبب ما فعله الإنسان الآلي فيه، وكشف رامز جلال نفسه وأنه الإنسان الآلي، ليكون تعليق سامي "الله يخربيتك يا أخي".

وسخر رامز جلال من محمد سامي، في مقدمة البرنامج قائلا: «المخرجين بقوا يتشهروا بخناقاتهم مش أعمالهم، المخرج اللي معانا مشاكله كتير، عمل مشاكل مع كل الفنانات، خلى ياسمين صبري تفكر تشتغل مضيفة، وخلى نسرين أمين تحسبن عليه، تلاقيه دايمًا قرفان ورافع حواجبه، الأنا عنده عالي، معايا المخرج محمد سامي».

تدور أحداث برنامج المقالب الشهير "رامز إيلون مصر" حول استدراج ضحية المقلب إلى المشاركة في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "جولدن تالنت"، إلى جانب النجمة نوال الزغبي، ونجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي محمد نور، بالإضافة إلى رامز جلال، والمذيعة بسنت شمس، التي تلعب دور مقدمة برنامج المواهب.