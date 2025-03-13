مبابي يعود إلى قائمة فرنسا لمواجهتي كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مباراتي ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام كرواتيا، والمقرر إقامتهما في شهر مارس الجاري.

يواجه منتخب فرنسا، كرواتيا مرتين يومي 20 و23 مارس 2025 في الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت قائمة منتخب فرنسا عودة نجم فريق ريال مدريد الإسباني، كيليان مبابي، بعد غيابه عن معسكرات المنتخب الفرنسي الماضية منذ أكتوبر الماضي.

وتأتي عودة مبابي إلى قائمة منتخب الديوك، بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة مع ريال مدريد في مختلف البطولات، بعد بداية غير جيدة للنجم الفرنسي في بداية الموسم الجاري 2024-2025.

كما عاد إلى صفوف منتخب فرنسا كل من أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، وبنجامين بافارد، مدافع إنتر ميلان الإيطالي.

واستدعى ديشامب اللاعب الشاب ديزيري دوي، لاعب باريس سان جيرمان، للمرة الأولى في مسيرته الدولية، فيما غاب عن القائمة نجولو كانتي، لاعب خط وسط اتحاد جدة السعودي.

قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي كرواتيا

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه (ليل الفرنسي) - مايك ماينان (ميلان الإيطالي) - بريس سامبا (لانس الفرنسي).

خط الدفاع: جوناتان كلاوس (نيس الفرنسي) - ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) - إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - جول كوندي (برشلونة الإسباني) – لوكاس دين (أستون فيلا الإنجليزي) - بنجامين بافارد (إنتر ميلان) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) - دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ الألماني).

خط الوسط: مانو كوني (روما الإيطالي) - أدريان رابيو (مارسيليا الفرنسي) - وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إدواردو كامافينجا (ريال مدريد الإسباني) – ماتيو جيندوزي (لاتسيو الإيطالي) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد).

وفي الهجوم: كيليان مبابي (ريال مدريد) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان الفرنسي) - عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - راندال كولو مواني (يوفنتوس الإيطالي) - مايكل أوليسي (بايرن ميونخ الألماني) - ماركوس تورام (إنتر ميلان الإيطالي).