ads
الجمعة 14 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الطرابلسي يعلن قائمة تونس لمواجهتى ليبيريا ومالاوي

منتخب تونس
منتخب تونس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة فريقه المستدعاة لمواجهتى ليبيريا ومالاوي، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ومن المفترض أن يواجه المنتخب التونسى في 19 مارس الجاري، نظيره منتخب ليبيريا خارج الديار ، قبل أن يستضيف مالاوي، يوم 24 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة منتخب تونس كالتالي: 
حراسة المرمى: سامي هلال - أيمن دحمان - عبد السلام الحلاوي
خط الدفاع: محمود غربال - ديلان برون - مرتضى بن وناس - نادر الغندري - حمزة بن عبدة - حسام حسن بن رمضان - منتصر الطالبي - علي العابدي
خط الوسط: فرجاني ساسي - عيسى العيدوني - إلياس سخيري - حنبعل المجبري - محمد علي بن رمضان - أنيس بن سليمان
خط الهجوم: فراس شواط - عمر العيوني - سيف الجزيري - نعيم السليتي - حازم المستوري - حمزة الخضراوي - إلياس عاشوري - إلياس سعد - سيف الله اللطيف.
ويحتل المنتخب التونسى، صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، ناميبيا.

الطرابلسي ليبيريا مالاوي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم كأس العالم 2026 قائمة منتخب تونس