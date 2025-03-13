الطرابلسي يعلن قائمة تونس لمواجهتى ليبيريا ومالاوي

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة فريقه المستدعاة لمواجهتى ليبيريا ومالاوي، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المفترض أن يواجه المنتخب التونسى في 19 مارس الجاري، نظيره منتخب ليبيريا خارج الديار ، قبل أن يستضيف مالاوي، يوم 24 من الشهر ذاته.



وجاءت قائمة منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: سامي هلال - أيمن دحمان - عبد السلام الحلاوي

خط الدفاع: محمود غربال - ديلان برون - مرتضى بن وناس - نادر الغندري - حمزة بن عبدة - حسام حسن بن رمضان - منتصر الطالبي - علي العابدي

خط الوسط: فرجاني ساسي - عيسى العيدوني - إلياس سخيري - حنبعل المجبري - محمد علي بن رمضان - أنيس بن سليمان

خط الهجوم: فراس شواط - عمر العيوني - سيف الجزيري - نعيم السليتي - حازم المستوري - حمزة الخضراوي - إلياس عاشوري - إلياس سعد - سيف الله اللطيف.

ويحتل المنتخب التونسى، صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، ناميبيا.