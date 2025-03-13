لوكاشينكو: المحادثات مع بوتين كانت جيدة.. ويجب الاستناد إلى الوقائع لحل الأزمة الأوكرانية

قال ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلا روسيا، إن المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت جيدة، مشيرًا إلى أنه ناقش مع بوتين الخطط المستقبلية ومختلف مجالات التعاون، وتعزيز التعاون في مجال تصنيع المسيرات.

وأضاف لوكاشينكو، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن موسكو ومينسك تتعرضان لضغوط دولية كبيرة، حيث أن العقوبات الاقتصادية تمثل عائقا كبيرا، ونبحث إنشاء طريق بري بين مينسك وموسكو، مشيرًا إلى أن هناك تطور كبير في التعاون مع روسيا بالمجالات الإنسانية.

وتابع: "توصلنا لحلول مشتركة مع روسيا لتجاوز العقوبات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، وناقشت مع بوتين سبل تخطي الصعوبات لتأمين حياة أفضل للشعبين".

وأوضح، أنه يجب الاستناد إلى الوقائع على الأرض لحل الأزمة الأوكرانية، وعلى الرئيس بوتين بذل جهود كبيرة بشأن الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن الأزمة الأوكرانية غيرت الأوضاع ونرحب بأي جهد لحلها، وعلى أوكرانيا وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.