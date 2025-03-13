ads
الجمعة 14 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رامز جلال يسخر من محمد سامي: «قرفان وبتاع مشاكل»

محمد سامى فى رامز
محمد سامى فى رامز ايلون مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت حلقة اليوم، من برنامج المقالب الشهير "رامز ايلون مصر"، مواقف كثيرة، حيث وقع المخرج محمد سامي، الضحية الـ13  للفنان رامز جلال، والذى يعرض يوميا بعد صلاة المغرب على قناة “mbc مصر".

وسخر رامز جلال من محمد سامي، في مقدمة البرنامج قائلا: «المخرجين بقوا يتشهروا بخناقاتهم مش أعمالهم، المخرج اللي معانا مشاكله كتير، عمل مشاكل مع كل الفنانات، خلى ياسمين صبري تفكر تشتغل مضيفة، وخلى نسرين أمين تحسبن عليه، تلاقيه دايمًا قرفان ورافع حواجبه، الأنا عنده عالي، معايا المخرج محمد سامي».

تدور أحداث برنامج المقالب الشهير  "رامز إيلون مصر" حول استدراج ضحية المقلب إلى المشاركة في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "جولدن تالنت"، إلى جانب النجمة نوال الزغبي، ونجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي محمد نور، بالإضافة إلى رامز جلال، والمذيعة بسنت شمس، التي تلعب دور مقدمة برنامج المواهب.

رامز ايلون مصر المخرج محمد سامي رامز جلال برنامج المقالب