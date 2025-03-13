رامز جلال يسخر من محمد سامي: «قرفان وبتاع مشاكل»

شهدت حلقة اليوم، من برنامج المقالب الشهير "رامز ايلون مصر"، مواقف كثيرة، حيث وقع المخرج محمد سامي، الضحية الـ13 للفنان رامز جلال، والذى يعرض يوميا بعد صلاة المغرب على قناة “mbc مصر".

وسخر رامز جلال من محمد سامي، في مقدمة البرنامج قائلا: «المخرجين بقوا يتشهروا بخناقاتهم مش أعمالهم، المخرج اللي معانا مشاكله كتير، عمل مشاكل مع كل الفنانات، خلى ياسمين صبري تفكر تشتغل مضيفة، وخلى نسرين أمين تحسبن عليه، تلاقيه دايمًا قرفان ورافع حواجبه، الأنا عنده عالي، معايا المخرج محمد سامي».

تدور أحداث برنامج المقالب الشهير "رامز إيلون مصر" حول استدراج ضحية المقلب إلى المشاركة في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "جولدن تالنت"، إلى جانب النجمة نوال الزغبي، ونجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي محمد نور، بالإضافة إلى رامز جلال، والمذيعة بسنت شمس، التي تلعب دور مقدمة برنامج المواهب.