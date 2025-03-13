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الجمعة 14 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

المستشارة أمل عمار تلتقى الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة البحرينية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بالسيدة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة البحرينية ، وذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69"، والتي تعقد خلال شهر مارس الجاري.

  تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين و تبادل الخبرات وتجديد مذكرة التعاون المشتركة بين المجلسين .
حيث عرضت المستشارة أمل عمار جهود مصر والمجلس في المجالات المختلفة ومنها التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

 كما تم تبادل الخبرات حول جهود مصر في انشاء وحدات تكافؤ الفرص ،وتم عرض نبذة عن عملها وقرارات انشاءها وعددها وإنجازاتها في تمكين المرأة بالوزارات المختلفة وفى التعاون فيما بينهم .
وفى ختام اللقاء قامت  لولوة العوضي، بإهداء المستشارة أمل عمار درعًا تقديرًا لدورها ودور المجلس في تمكين المرأة المصرية.

وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 وضع المرأة بالأمم المتحده 30 CSW 69