الصيام ممنوع لمريض القولون التقرحي ؟.. حسام موافي يعلق

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الصيام باعتباره نوعًا من أنواع الضغط (الإجهاد) على الجسم قد يؤدي إلى تحفيز العصب المسؤول عن زيادة حركة الأمعاء، مما يسبب الإسهال لدى بعض الأشخاص.

وشدد موافي في برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، على ضرورة استشارة الطبيب، لأن الصيام قد يكشف عن أمراض خفية مثل التهابات الأمعاء المناعية، بما في ذلك القولون التقرحي ومرض كرون.

وأوضح أن هذه الحالات تتطلب فحصًا دقيقًا مثل المنظار لتحديد السبب الحقيقي للإسهال، مختتما:"الصيام ليس ممنوعًا لمرضى القولون التقرحي، بل قد يكون مفيدًا بعد بدء العلاج، لكن من الضروري استشارة الطبيب".