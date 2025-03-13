هل الزكاة على المشروع تكون على الربح السنوي أم على رأس المال؟.. مفتي الجمهورية يوضح

قال الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، إن الزكاة تجب على الوديعة المخصصة لزواج الأبناء حال بلوغها النصاب ومرور عليها حولا كاملا.

وردا على سؤال هل الزكاة على المشروع تكون على الربح السنوي أم على رأس المال؟، تابع مفتي الديار المصرية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج اسأل المفتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الزكاة واجبة على المشاريع التجارية إذا بلغ رأس المال النصاب المحدد شرعًا، موضحًا أن إخراج الزكاة يكون على إجمالي المال، مع استثناء الضروريات الأساسية مثل المسكن والسيارة.

وأضاف عياد أن الزكاة تعد ركنًا أساسيًا في الإسلام، وتهدف إلى تحقيق التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا التشريع يجمع بين البعد الروحي والاقتصادي، حيث يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات المحتاجة، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توزيع الثروة بشكل عادل.

