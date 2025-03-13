أطول مائدة لإفطار الصائمين في دمياط

شهدت قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، تنفيذ أطول مائدة إفطار للصائمين على مستوى المحافظة وسط أجواء احتفالية وزينة رمضان، حيث ضمت اكثر من الف وجبة وشارك في إعداد الإفطار عدد كبير من أهالى القرية، الذين يقومون بتجهيز وإعداد أكثر من ١٠٠٠ وجبة إفطار، كل يوم في شهر رمضان.

وشارك في إعداد وتجهيز المائدة العشرات من أهالى القرية بالإضافة إلى مجموعات من شباب القرية تكفلوا بتنظيم اليوم، بينما شاركت سيدات القرية في إعداد وجبات الطعام وكذلك العصائر، بينما شارك أطفال القرية في تعليق الزينة والبلاتين. أجواء من البهجة تشهدها قرية "الشعراء "بمحافظة دمياط في حفل إفطار اليوم

وقال أحد أهالى القرية، إنهم يقومون بتجهيز الوجبات بالجهود الذاتية من الأهالى، ويقومون بدعوة العديد من أهالى القرية للإفطار.

ويقول أهالي القرية انه تم تنظيم موائد طعام مرصوصة بعناية إلى جوار بعضها، ومن فوقها يستقر ما لذ وطاب من مأكولات ومشروبات، تسر الناظرين وتشبع الصائمين، وتنشر المحبة.

في سياق آخر تفقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط فاعليات مبادرة "مطبخ المصرية بأيد بناتها" ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة ومديرية التربية والتعليم حيث أُقيمت بمطبخ المدرسة الفندقية العسكرية برأس البر، وذلك بحضور مروة نبيل مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط والشيخ محمد سلامة مدير عام مديرية الأوقاف و محمد الحمزاوي مدير عام ادارة عزبة البرج التعليمية و عادل المغربي مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وتأتي المبادرة ضمن احتفالات المجلس القومي للمرأة بشهر رمضان المبارك وتستهدف توفير ٢٣٠ وجبة يومياً على مدار الشهر الكريم يتم توزيعها للأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظة دمياط، وذلك بتنفيذ ١٢ سيدة يتم تدريبهم و تغييرهم يومياً بهدف دعم المرأة المصرية وتعزيز دورها في المجتمع ، حيث يتم توفير تلك الاطعمة من خلال وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة.