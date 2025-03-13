رئيس مدينة أبوقرقاص يتابع حملة الإزالات

تابع هشام الضوى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، حملة إزالات ضمن المرحلة الثانية للموجهة ٢٥ للإزالات بإزالة عدد ٦ حالات تعدى بقرية اتليدم وقرية نزلة اسمنت وقرية بنى عبيد.
وكانت الحملة تحت إشراف حمادة عبد السلام رئيس الوحدة القروية باتليدم وأمين أحمد رئيس الوحدة القروية بنزلة أسمنت والدكتور محمد معتمد رئيس الوحدة القروية ببنى عبيد.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وااتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.