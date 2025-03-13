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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة أبوقرقاص يتابع حملة الإزالات

رئيس مدينة ابوقرقاص
رئيس مدينة ابوقرقاص يتابع حملة الإزالات
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تابع هشام الضوى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، حملة إزالات ضمن المرحلة الثانية للموجهة ٢٥ للإزالات بإزالة عدد ٦ حالات تعدى بقرية اتليدم وقرية نزلة اسمنت وقرية بنى عبيد.

وكانت الحملة تحت إشراف حمادة عبد السلام رئيس الوحدة القروية باتليدم وأمين أحمد رئيس الوحدة القروية بنزلة أسمنت والدكتور محمد معتمد رئيس الوحدة القروية ببنى عبيد.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وااتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

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ابوقرقاص البناء بدون ترخيص إزالة المتابعة الميدانية حملة إزالات رئيس مدينة ابوقرقاص مدينة أبوقرقاص