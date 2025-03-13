أحمد مجاهد يبرئ نفسه من أزمة حكام مباراة القمة: البينة على من ادعى

دافع أحمد مجاهد، عن نفسه بعد أزمة مباراة القمة، التي كان من المقرر أن تقام أول أمس الثلاثاء، على ستاد القاهرة بين الزمالك والأهلي، والتي انسحب منها المارد الأحمر بسبب عدم حضور طاقم تحكيم أجنبي.

وانهالت الاتهامات على “مجاهد” واتهمته بأنه المتسبب في عدم حضور طاقم تحكيم أجنبي للقاء القمة.

وكتب “مجاهد” علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “أثناء انشغالي بأعمال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم طوال الأيام الماضية في وجود رئيس الفيفا و رئيس الكاف ورؤساء جميع الاتحادات الأفريقية وكبار الضيوف والوزراء”.

وتابع: “نما إلى علمي الزج بإسمي في الأحداث الأخيرة الخاصة بمباراة الزمالك و الأهلي بالرغم من عدم تداخلي في هذا الأمر تماماً و على من ادعى أن يأتي ببينة أو حتى شبه دليل على تدخلي من قريب أو بعيد أو عليه أن يعيد صيام رمضان”.