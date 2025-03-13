نيكو ويليامز ضد ديبالا.. تشكيل مباراة أتلتيك بلباو أمام روما بالدوري الأوروبي

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق أتلتيك بلباو الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة روما الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق أتلتيك بلباو، اليوم الخميس، نظيره روما على ملعب سان ماميس، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود نيكو ويليامز تشكيل أتلتيك بلباو أمام روما، رفقة أخيه إينياكي ويليامز، في ظل جلوس الحارس أوناي سيمون على مقاعد البدلاء.

كما أعلن كلاوديو رانييري، المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أتلتيك بلباو.

ويتواجد الأرجنتيني باولو ديبالا على رأس تشكيل روما أمام أتلتيك بلباو، رفقة المدافع الألماني المخضرم ماتس هوملز.

وكان روما فاز على أتلتيك بلباو في مباراة ذهاب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي، بهدفين مقابل هدف في ملعب الأولمبيكو.

تشكيل أتلتيك بلباو ضد روما

حراسة المرمى: أجيرويوابالا

خط الدفاع: دي ماركوس - نونيز - باريديس - بيرشيش

خط الوسط: جالاريتا - ياوريجيزار - أوناي جوميز

وفي الهجوم: نيكو ويليامز - مروان سانادي - إينياكي ويليامز.

تشكيل روما ضد أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني - ماتس هوملز - نديكان

خط الوسط: رينش - كريستاتني - باريديس - أنخلينو

وفي الهجوم: باولو ديبالا - دوبياك - بالدانزي.