رئيس مدينة ملوى يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تفقد المهندس أحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوى، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمجلس قروى ابشادات بمركز ملوي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

شملت جولة رئيس المركز تفقد" اعمال انشاء محطة المعالجة بعرب بنى خالد والمقامة على مساحة ١٦ فدان، والتي تخدم قرى ( إبشادات ـ اتقا ـ نواى ـ العرين البحرى ) بطاقة إنتاجية ٢٠ ألف متر مكعب، بتكلفة ٣٩٠ مليون ج ، حيثُ أكد سيادته على الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية والجودة المتبعة ضمانا للانتهاء وتسليم المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة وانهاء كافة العقبات اثناء التنفيذ.وتفقد اعمال انشاء المجمع الطبى بقرية بنى خالد وابشادات للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات والتأكيد على الالتزام بمواعيد التسليم المحددة للانتهاء من المشروع.

وخلال الجولة اضاف « احمد خلف »ان تلك المشروعات الجارى تنفيذها ببرنامج حياة كريمة هى مشروعات يتم تنفيذها من قبل الدولة بناءً على دراسة وافية وبتوجيهات من رئاسة الجمهورية، والهدف منها تحسين مستوى المعيشة وتحويل واقع الحياة الى الأفضل، وبمتابعة مستمرة من معالى دولة رئيس الوزراء، للمشروعات والتى يتم متابعتها بأستمرار من رؤساء المراكز تنفيذاً لتوجيهات اللواء الوزير محافظ المنيا، مؤكدا بأن جميع القيادات التنفيذية بمحافظة المنيا يقومون بالعمل ليل نهار من خلال تنفيذ الواجب الوطنى المكلفين به على اكمل وجه،

واكد رئيس المدينة أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، والتأكيد على مواعيد التسليم للمشرعات.

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