فيديو سيارة الفردوس.. حبس الزوج وإخلاء سبيل الزوجة لكبر سنها

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس المتهم في واقعة التعدي على سائق سيارة بكمبوند الفردوس بأكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإخلاء سبيل زوجته لكبر سنها.

وكانت نيابة أكتوبر قد باشرت التحقيق في واقعة مشاجرة الفردوس بسبب حادث تصادم بعد ضبط طرفيها، وطلبت الاستماع إلى أقوال شهود العيان، بالإضافة إلى تكليف الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات في الواقعة وعرضها على النيابة، بالإضافة إلى فحص الفيديوهات المنتشرة وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة وإعداد تقرير بها.

كما استمعت جهات التحقيق أيضًا إلى أقوال الطرفين، وإجراء معاينة لسيارة السائق لبيان التلفيات التي حدث بها.

قررت النيابة عرض سائق سيارة المدارس على الطب الشرعي لبيان ما لحق به من إصابات، بعدما اتهم الطرف الآخر بضربه وإصابته.

كما قررت النيابة التحفظ على السيارتين محل الواقعة لعرضهما على لجنة فنية من المرور لبيان ما بهما من تلفيات.

جانب من الواقعة

التعدي على سائق وتحطيم سيارته في منطقة الفردوس بأكتوبر

وانتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو وثقته كاميرات الأهالي يوضح وقوع مشاجرة سائق وآخرين، وذلك في منطقة الفردوس في مدينة أكتوبر.

وأفادت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالنسبة لمقطعى فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكى، فان ميكروباص" أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدى أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكى" بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش" الذى قام بالتعدى على السائق وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدمًا "آلة حديدية".

تم ضبط طرفي المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتولى التحقيق.