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الجمعة 14 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة المنيا يعقد إجتماع طارئ لمناقشة معوقات إجراءات التصالح

رئيس مدينة المنيا
رئيس مدينة المنيا
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عقد الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا، إجتماعا مع نواب مركز ومدينة المنيا، محمود أبو كريشة ومحمد سيد وجمال محمد ومديرى ومهندسى الإدارة الهندسية والتخطيط ومع مديرى ومهندسى الإدارة الهندسية والتخطيط، لمناقشة المعوقات التى تعيق أعمال إجراءات التصالح فى اللجان الفنية المشكلة وعددها ٦ لجان.

فيما وجه بتوزيع ملفات تصالح على اللجان المكلفة والمشكلة من المهندسين والفنيين وضرورة سرعة دراسة الملف وعمل المعاينات اللازمة وتسليم نموذج ٨ نهائى التصالح أو نموذج ٧ لحين سداد باقى الرسوم القانونية حيال ذلك.

كما وجه وشدد على أن يكون رفض ملف التصالح فى الحالات الذى حددها قانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ فى التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أما عن نقص أى أوراق بالملف يتم التواصل مع صاحب الملف لسرعة إحضار الاوراق المطلوبة وإنهاء إجراءات التصالح.

كما كلف جميع رؤساء اللجان بعمل تقرير يومى يعرض عليه بما تم من إنجازة وقبولة وأيضا ما تم رفضة حسب نصوص القانون المنظمة لذلك.

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سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة المنيا قانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ مدينة المنيا ملف التصالح معوقات مخالفات البناء