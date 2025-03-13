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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

جمعية تجار جونية كسروان الفتوح تزور دير سيدة اللويزة

ارشيف
ارشيف
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في إطار زياراتهم المستمرة للفاعليات المحلية، قام رئيس وأعضاء جمعية تجار جونية كسروان الفتوح بزيارة إلى دير سيدة اللويزة في زوق مصبح، حيث كان في استقبالهم الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأب آدنون رزق، بالإضافة إلى الآباء المدبرين العامين في الرهبانية.

وقد جدد رئيس الجمعية، القنصل جاك الحكيم، استعداد الجمعية للعمل جنباً إلى جنب مع الرهبانية من أجل دعم الاقتصاد في المنطقة. 

كما أشاد بدور الرهبانية الكبير ومساهمتها في تعزيز الاستثمارات من خلال التسهيلات التي تقدمها ودعمها للمستثمرين، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان. وأكد الحكيم على أهمية تقديم الجمعية كل إمكانياتها لخدمة المصلحة العامة والمساهمة في النهوض الاقتصادي.

من جهته، أكد نائب رئيس الجمعية الأستاذ أنطوان سيف على أهمية المبادرات الفردية ودورها الحيوي في تحقيق اقتصاد منتج ورِيعي يعزز من استقرار المنطقة.

الأباتي آدنون رزق رحب بالوفد الزائر متمنياً لهم التوفيق في مهامهم، مشدداً على ثقة الرهبانية الكبيرة بأعضاء الجمعية، وذلك استناداً إلى النجاحات التي حققوها رغم التحديات التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.

كما قام وفد من المجلس الإغترابي اللبناني بزيارة إلى دير سيدة اللويزة، موفداً من رئيسه الدكتور نسيب فواز، في إطار تعزيز التعاون المستمر بين المجلس والرهبانية المارونية.

أقباط أقباط الإرثوذكس