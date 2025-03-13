استمرار مسابقة أوائل الطلاب لحزب مستقبل وطن بالمنيا

واصلت مدارس محافظة المنيا التنافس، فيما بينها في مسابقة أوائل الطلاب لحزب مستقبل وطن في موسمها الرابع لعام 2025، تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة و وليد عبد القوي أمين تنظيم المحافظة. وطلال معوض أمين التعليم والبحث العلمي بأمانة المحافظة، حيث أقيمت المسابقة اليوم في مراكز " العدوة مغاغة , سمالوط، وبندر ملوى، أبو قرقاص.

شهد اليوم الرابع من المسابقة منافسات قوية بين طلاب المدارس المختلفة في جو رمضاني ثقافي مميز، بمشاركة الخبراء التربويين الذين أضافوا للمسابقة طابعًا علميًا راقيًا. كما استعد الطلاب للتصفيات القادمة التي ستشمل بقية المدارس بكل مركز.

وقد رصدت أمانة الإعلام لحزب مستقبل وطن المنيا فرحة الطلاب المشاركين في المسابقة، حيث عبروا عن تأثرهم الإيجابي بهذه المبادرة التعليمية الهامة، مؤكدين شكرهم لحزب مستقبل وطن والقائمين على تنظيم هذه المسابقة.

وتأتي مسابقة أوائل الطلاب في إطار توجهات سياسات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم المستمر للطلاب المتميزين في مختلف أنحاء الجمهورية.

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