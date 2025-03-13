توزيع 2200 كرتونة رمضان بقرى المنيا.. صور

في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية، وتحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، قامت جمعية الأورمان بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى فى تنظيم احتفالية كبرى لتوزيع عدد 2200 كرتونة رمضان بقرى مراكز محافظة المنيا.

شملت الخطة التفصيلية قرى الفقاعي و بني عبيد ومنتوت وعزبه ابو وهبه وعزبه البوشي وجريس واتليدم ومنشيه النصر وعزبه محمد حسانين وعزبه النقطه وعزبه العرب والخياري وكوم الزهير وابو قرقاص البلد والشيخ مبارك وابيوها وعزبه الدليل وعزبه عطيه وعفرانه ومنشيه زعفرانه والسنبلاوين ورجائي وبني حسن وعزبه عزوز ومنشيه دعبس بمركز أبوقرقاص.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، ان توزيع الكراتين واللحوم جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم وخاصة فى الأيام المباركة فى شهر رمضان، فضلاً عن العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان التوزيع جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والبنك الأهلىالمصرى لتوزيع عدد 44 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وأن نصيب محافظة المنيا 5500 كرتونة، مؤكدًا ان جميع الاسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة.

موضحًا أن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع كل المؤسسات الاقتصادية المصرية العريقة لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية مؤكدا على أن التعاون مع البنك الاهلى المصرى وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر وبخاصة في القرى والنجوع في كل المحافظات المصرية.

وأشار شعبان إلى أن التعاون بين البنك الأهلى المصرى وجمعية الأورمان ليس الأول من نوعه مشيراً إلى أن الجمعية على تعاون دائم مع البنك الأهلى المصرى خلال السنوات السابقة وهو ما يدل على دور البنك الأهلى المصرى الممتد والفعال في خدمة المجتمع المدني.

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