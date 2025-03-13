بيسيرو يطبق خطط فنية في مران الزمالك استعدادًا لسموحة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خططية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على تقسيم اللاعبين لمجموعتين لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية خلال المران، استعداداً للمباراة المقبلة.

وقام المدير الفني بمنح اللاعبين التعليمات باستمرار خلال الفقرة الفنية، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.