الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية، ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المصرية ، وقع اللواء أ ح عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط.

يهدف البروتوكول إلى الإستعانة بخبرات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

فى العديد من الموضوعات وخاصة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومى من خلال عقد العديد من الندوات والمحاضرات والمؤتمرات بواسطة نخبة من خبراء الأكاديمية ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مختلف المجالات المعرفية والبحث العلمى، وإتاحة محتويات المكتبات العلمية للدارسين فى شتى الموضوعات التى تهم الباحثين من كلا الجانبين.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى جامعة أسيوط.