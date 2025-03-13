إزالة 197 حالة تعدٍ بالمنيا ضمن الموجة 25 لاسترداد أراضي الدولة.. صور

أعلنت محافظة المنيا، عن إزالة 197 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي انطلقت يوم السبت 8 مارس الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي للبناء المخالف.

وأوضحت المحافظة أن الإزالات شملت 15 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و167 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 15 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية، وفقًا للجدول الزمني الموضوع لضمان إزالة التعديات واسترداد الأراضي.

وأكد المحافظة استمرار تكثيف الحملات لمنع جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة ومواجهة التعديات فى مهدها بكل قوة.

يُذكر أن الموجة 25 تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في 8 فبراير واستمرت حتى 28 من الشهر نفسه، وأسفرت عن إزالة 960 حالة تعدٍ. كما انطلقت المرحلة الثانية في 8 مارس وتستمر حتى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

480193502_961345819509444_7695320066126778216_n

480292674_1108233744680153_5119961711675712411_n

480335019_1180077773905986_5763296265598324057_n

480734509_1104726755030852_1203983200057470613_n

480940068_960816799562346_2459440992730069613_n

480940942_960816856229007_7145781667043433701_n

480965895_1020320620142564_4181323196197501034_n

481827112_1104726385030889_6691644229392944041_n

482244946_1108233931346801_1385746518354759754_n

482961252_1155766126559010_7857427058339759667_n

482977731_1155766243225665_3074448505253871383_n

483490282_1189683436498610_8871449138125836640_n

483498052_1189683016498652_5024509776285704728_n

483509209_1189683389831948_4535374109484164780_n