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الجمعة 14 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 197 حالة تعدٍ بالمنيا ضمن الموجة 25 لاسترداد أراضي الدولة.. صور

زالة 197 حالة تعدٍ
زالة 197 حالة تعدٍ بالمنيا ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25
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 أعلنت محافظة المنيا، عن إزالة 197 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي انطلقت يوم السبت 8 مارس الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي للبناء المخالف.

وأوضحت المحافظة أن الإزالات شملت 15 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و167 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 15 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية، وفقًا للجدول الزمني الموضوع لضمان إزالة التعديات واسترداد الأراضي.

وأكد المحافظة استمرار تكثيف الحملات لمنع جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة ومواجهة التعديات فى مهدها بكل قوة.

يُذكر أن الموجة 25 تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في 8 فبراير واستمرت حتى 28 من الشهر نفسه، وأسفرت عن إزالة 960 حالة تعدٍ. كما انطلقت المرحلة الثانية في 8 مارس وتستمر حتى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

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أراضى أملاك الدولة استرداد أراضي الدولة المرحلة الثانية من الموجة 25 الموجة 25 لإزالة التعديات محافظة المنيا مراكز المحافظة مواجهة التعديات