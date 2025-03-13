جيدا منصور تنهار بعد مواجهة ساخنة في مسلسل أثينا

شهدت الحلقة الثانية عشر من المسلسل الرمضاني أثينا، مواجهة ساخنة بين شخصية ياسمين، التي تؤديها جيدا منصور، وزملائها في الجامعة انتهت بانيهارها بعدما كشف برنامج أثينا ما قامت به.

وكانت المواجهة بدأت بعدما أنكرت أمام نادين (ريهام حجاج) أن تكون من سربت فيديو شقيقتها، وأوضحت أنها لم تذكر تواصلها مع أثينا لأنه كان يمكنها من دخول نظام الجامعة للإطلاع على التقديرات ومعرفة من سيحصل على منحة دراسة من الجامعة، وتصادف اعترافها مع دخول زملائها الذين يصدمون من اعترافها بذلك واتهموها بالتسبب في انتحار زميلهم آدم، ويساهم أثينا في إشعال الأمور بعدما يرسل فيديو يوضح ياسمين وهي تتأكد منه أن آدم يسرب الامتحانات.

وتتصاعد المواجهة باتهام زميلتها داليدا لها بأنها من نشرت فيديو السخرية من جسمها وسط طلاب الجامعة وتسببت في إصابتها بأزمة نفسية، ومع شعورها بالحصار تبدأ ياسمين في الانهيار قبل أن تفقد الوعي.

وتؤدي جيدا دور ياسمين الفتاة الجامعية ذات الطبيعة التنافسية التي تركز على تحقيق أعلى الدرجات ويتسبب برنامج غامض يدعى أثينا في دخولها بمشكلة كبيرة في الجامعة.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة وتشارك جيدا منصور في البطولة مع ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، دونا إمام، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.