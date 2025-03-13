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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات بدنية للاعبى الزمالك على هامش مران اليوم

مران الزمالك
مران الزمالك
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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.

وتضمنت هذه الفقرة تدريبات بدنية متنوعة، بجانب تدريبات خفيفة بالكرة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

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