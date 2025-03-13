رسميًا.. «يويفا» يوضح سبب إلغاء ركلة جزاء جوليان ألفاريز

حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، الجدل حول سبب إلغاء ركلة جزاء جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد، في مباراة إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصدر «يويفا» بيانًا رسميًا، حسم فيه الجدل الذي أثير حول إلغاء ركلة جزاء ألفاريز، التي نفذها بنجاح أثناء ركلات ترجيح مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

وكانت مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد انتهت بركلات الترجيح، حيث حسم الأخير الفوز بنتيجة 4-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء بنتيجة 1-0 لصالح الأتلتي.

جوليان ألفاريز

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح؛ حيث انتهت مباراة ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينتصر أتلتيكو مدريد في مباراة العودة بهدف للا شيء، وبالتالي يصبح مجموع المباراتين 2-2، ليذهب الجاران الإسبانيان إلى ركلات الحظ الترجيحية لتحديد المتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت ركلة جزاء مثيرة للجدل بطلها جوليان ألفاريز مهاجم الروخي بلانكوس.

وشهدت مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد إلغاء ركلة جزاء أثناء لعب ركلات الترجيح بين الفريقين سجلها ألفاريز، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR"، التي أكدت أن المهاجم الأرجنتيني لمس الكرة مرتين أثناء تنفيذ الركلة.

ركلة جوليان ألفاريز

وبحسب صحفية «آس» الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد قدم استفسارًا رسميًا إلى «يويفا» لتوضيح ملابسات ركلة جزاء ألفاريز الملغاة.

بيان «يويفا» حول واقعة إلغاء ركلة ألفاريز

وأكد «يويفا» في بيانه أن ألفاريز لمس الكرة بقدمه الثابتة قبل ركلها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقوانين اللعبة، موضحًا في بيانه أن حكم تقنية الفيديو المساعد "VAR" كان ملزمًا بإبلاغ حكم الساحة بإلغاء الهدف، وفقًا للقاعدة الحالية.

وأشار «يويفا» إلى أنه يجري مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «IFAB» لمراجعة القاعدة، والنظر في الحالات التي تكون فيها اللمسة المزدوجة غير مقصودة بشكل واضح.

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد، ليضرب موعدًا مع أرسنال الإنجليزي في دور الثمانية.