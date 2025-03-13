ضبط 176 مخالفة تموينية بالمنيا ومصادرة 900 قطعة ألعاب نارية.. صور

أسفرت الحملات التموينية الموسعة، التي نُفذت بالتنسيق بين مديرية التموين بالمنيا ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك، عن ضبط 176 مخالفة تموينية بمختلف مراكز المحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمواجهة الغش التجاري والممارسات الاحتكارية.



وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن المخالفات شملت 146 مخالفة بالمخابز البلدية، تضمنت نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن التعليمات، وغياب الميزان السليم، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون الصرف، إضافة إلى تصرف غير قانوني في الدقيق. كما تم ضبط 30 مخالفة في الأسواق والأسعار، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وعدم حمل شهادات صحية.



وخلال الحملات، تم ضبط 450 كيس خلطات طعام ومشروبات متنوعة منتهية الصلاحية، إلى جانب مخزن غير مرخص يقوم بتعبئة مستحضرات التجميل يدوياً، حيث تمت مصادرة 400 عبوة من منتجات مختلفة الأحجام والأنواع. كما تم مصادرة 900 علبة صواريخ وألعاب نارية متنوعة، في إطار التصدي لانتشار تلك الظاهرة التي تشكل خطراً على سلامة المواطنين.

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