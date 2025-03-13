الأوقاف والأزهر يعقدان 10640 ندوة علمية لنشر الوعي والفكر المستنير

عقدت وزارة الأوقاف، عدد ١٠٦٤٠ ندوة علمية خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٦هـ ضمن برنامج "المنبر الثابت" المشترك بين الأزهر والأوقاف، وذلك في عدد ١٣٣٥ مسجدًا، في جميع محافظات الجمهورية بعد صلاة العشاء.

ويأتي ذلك ضمن التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وقد شملت موضوعات برنامج "المنبر الثابت" المحاور التالية:

"فضائل شهر رمضان"

"الصيام وتهذيب الأخلاق"

"رمضان شهر الانتصارات"

"رمضان شهر الجود والإنفاق"

"دروس من فتح مكة"

"وليالٍ عشر.. اغتنام العشر الأواخر من رمضان"

"ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر"

"زكاة الفطر.. فضلها وأحكامها"

وتأتي هذه اللقاءات والندوات لتؤكد الرؤية التي تبنتها الوزارة في إثراء الوعي والفكر، وبشراكة متميزة مع الأزهر الشريف.

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