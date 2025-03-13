لجنة صياغة الإعلان الدستورى بسوريا: أحداث الساحل لم تؤثر على مهامنا

أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا، أن الإعلان ينص على حماية الحقوق والحريات والمواطنة لكل مكونات الشعب السوري.

وأضافت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا، خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن أحداث الساحل لم تؤثر على مهامنا في صياغة الإعلان.

وقالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا: نحن أمام نظام سياسي رئاسي لا يسمح لسلطة أن تعزل سلطة أخرى.

وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا، إلى أنه تم إلغاء المحاكم الاستثنائية وسيتم تشكيل محكمة لممارسة العدالة الانتقالية وفق الدستور.