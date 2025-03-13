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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعيين اللواء محمد الضبعي قائما بأعمال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، عن تعيين اللواء محمد الضبعي، قائما بأعمال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، خلفا لشفيق جلال، والذي رفض المحافظ التجديد له مرة أخرى بسبب سوء الخدمات بالهيئة، دون انتظار انتهاء مدة شفيق جلال والذي كان متواجدا بالهيئة حتى اليوم.

ويذكر أن ؛ كان شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، قد أحيل لسن التقاعد في شهر أبريل من العام الماضي، بينما مد له اللواء أحمد راشد 6 ليستمر في العمل حتى شهر أكتوبر الماضي، وقرر بعده المهندس عادل النجار، التجديد له 6 أشهر أخرى، لتنتهي فترة المد في أبريل المقبل.

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