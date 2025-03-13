محافظ كفر الشيخ يتابع مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات

عقد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار حرصه الدائم على تحسين الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية متميزة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، ومديري الإدارات الصحية، بالإضافة إلى مديري المستشفيات العامة والمركزية، حيث تم استعراض كافة الجهود المبذولة لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة حسن معاملة المواطنين داخل المستشفيات والمرافق الصحية، مشيرًا إلى أن تقديم خدمة طبية متميزة يبدأ بالتعامل الكريم مع المرضى، بما يعكس الدور الإنساني للطواقم الطبية.

أكد محافظ كفرالشيخ، على جهود الدولة فى الاهتمام برفع كفاءة المستشفيات والمرافق الصحية والسعي المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الثقة في النظام الصحي بالمحافظة، بما يلبي احتياجات أهالينا.

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