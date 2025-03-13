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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وزير الأوقاف يزور ماسبيرو لتدشين كرسي الإمام الليث بن سعد

وزير الاوقاف واحمد
وزير الاوقاف واحمد المسلمانى
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استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، قبيل افتتاح مسجد الإمام الليث بن سعد بالتلفزيون المصري ، بعد تجديده . 

وألقي الدكتور أسامة الأزهري المحاضرة الأولي في سلسلة محاضرات كرسي الإمام الليث، والتي يتم إذاعتها بالتليفزيون المصري عبر برنامج أسبوعي جديد يحمل اسم كرسي الإمام الليث. 


وقال المسلماني في تدشين الكرسي : إن الإمام الليث هو إمام أهل مصر وشيخها الأكبر ، وهو رمز العلم والفقه والحديث ، كما أنه رمز المواطنة والتسامح والمسؤولية الاجتماعية لرأس المال.

الإمام الليث بن سعد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أحمد المسلماني رئيس ا للهيئة الوطنية للإعلام مسجد الليث بن سعد بماسبيرو