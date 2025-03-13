الذكرى السنوية الأولى لرحيل القمص تكلا الصموئيلي ورفيقيه في جنوب أفريقيا

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء 13 مارس 2025، الذكرى السنوية الأولى لرحيل القمص تكلا الصموئيلي، وكيل إيبارشية جنوب أفريقيا، والراهبين يسطس آڤا ماركوس ومينا آڤا ماركوس، الذين فقدوا حياتهم في هجوم مسلح استهدف دير القديس مار مرقس الرسول والقديس صموئيل المعترف بمدينة جوهانسبرج.

جاء الحادث المأساوي العام الماضي عندما اقتحم مسلحون الدير، ما أسفر عن رحيل الرهبان الثلاثة ، وقد أثار الحادث موجة من الحزن والاستنكار داخل الأوساط الكنسية والشعبية، وسط دعوات لتحقيق العدالة وتعزيز أمن الكنائس في المنطقة.

وفي هذه الذكرى، تقيم إيبارشية جنوب أفريقيا قداسات تذكارية وصلوات روحية، بحضور عدد من الأساقفة والكهنة وأبناء الجالية القبطية في جنوب أفريقيا، تخليدًا لذكرى الشهداء الذين كرسوا حياتهم للخدمة الروحية.

كما تتوالى رسائل التعزية والتكريم من مختلف الكنائس القبطية في مصر والعالم.

يذكر أن القمص تكلا الصموئيلي كان شخصية محبوبة، واشتهر بمحبته العميقة للخدمة، حيث ساهم في تأسيس وتطوير دير مار مرقس في جنوب أفريقيا، وكان شاهدًا على نمو العمل الروحي هناك.

هذا، وتواصل الكنيسة القبطية الصلاة من أجل راحة أرواح الشهداء، مؤكدةً تمسكها بإيمانها رغم التحديات، وسعيها لنشر رسالة السلام والمحبة في كل مكان.