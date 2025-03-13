الجمل: بدء الدراسة بشعبة الفندقة في الجامعة العمالية بنظام البكالوريوس هذا العام

أعلن عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، أن العام الحالي سيشهد بدء الدراسة بشعبة الفندقة في الجامعة العمالية بنظام البكالوريوس لمدة أربع سنوات، جاء ذلك عقب الحصول على الاعتماد الرسمي وإجراء عمليات التطوير الشاملة، التي بدأت بتحديث المناهج الدراسية، مرورًا بتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع المعايير الحديثة في التعليم الفني.

وأكد الجمل، في تصريح خاص لـ”البوابة نيوز”، أن باقي الشعب الدراسية في الجامعة العمالية ستعمل تباعًا، إلى جانب تطوير باقي الفروع الأخرى، وذلك عقب استكمال عمليات التحديث، في إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم الفني والارتقاء بمستواه، ليكون أكثر توافقًا مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار رئيس اتحاد العمال إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير الجامعة العمالية، بهدف تخريج كوادر مؤهلة تساهم بفاعلية في مختلف القطاعات، وخاصة في مجال الفندقة والضيافة، مما يعزز من تنافسية الخريجين ويدعم التنمية الاقتصادية.