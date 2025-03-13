الجامعة البريطانية تفتتح معرض "بوكوڤينا المقدسة والساحرة" بحضور السفيرة الرومانية

افتتح الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والسفيرة أوليفيا تودرين، سفيرة جمهورية رومانيا لدى مصر، معرض التصوير الفوتوغرافي بعنوان “بوكوڤينا المقدسة والساحرة” للفنانة الرومانية ميهايلا ناستاسي، وذلك بالتزامن مع احتفالات شهر المرأة ودعم الجامعة البريطانية في مصر للمبادرات الثقافية الدولية، في حرم الجامعة بمدينة الشروق.

نظمت كلية الفنون والتصميم المعرض بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد السراجي، عميد الكلية، والذي يسلط الضوء على جمال المناظر الطبيعية والتقاليد العريقة لمنطقة بوكوڤينا، إحدى أبرز المناطق الثقافية في رومانيا، كما يقدم المعرض نافذة فريدة لاكتشاف تراث رومانيا وتقاليد شعبها، مما يعزز دور الفن كأداة للتواصل والتفاهم بين الشعوب.

التقى الأستاذ الدكتور محمد لطفي بالسفيرة أوليفيا تودرين على هامش افتتاح المعرض، وناقشا سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين مصر ورومانيا، بما في ذلك تنظيم معارض فنية مشتركة مستقبلية والتعاون بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي في رومانيا، وتناولت المناقشات أيضًا المبادرات التي تقوم بها الجامعة مثل ماراثون الجامعة البريطانية ونموذج محاكاة قمة المناخ.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي أن الجامعة البريطانية ملتزمة بدعم الحوار الثقافي وتعزيز التفاهم بين الشعوب، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تسهم في بناء جسور تواصل إنسانية وحضارية، معربًا عن تطلع الجامعة إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل مشاريع بحثية وفنية مشتركة تعزز دور الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة.

من جانبها، أعربت السفيرة أوليفيا تودرين عن تقديرها لجهود الجامعة في تعزيز التفاهم الثقافي، مشيرة إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في تسليط الضوء على القيم المشتركة بين الثقافات المختلفة، وشكرت الجامعة على دعمها للفنانين الرومانيين وإبراز جمال بوكوڤينا.

حضر إفتتاح المعرض مجموعة من الفنانين والأكاديمين والطلبة في وجود عدد من الشخصيات العامة.

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