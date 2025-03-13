جامعة مصر للمعلوماتية تنظم حفل إفطار جماعي لطلابها وتوزع شنط رمضان

نظم الاتحاد العام لطلاب جامعة مصر للمعلوماتية اليوم الخميس، اول إفطار جماعي بمقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لطلاب كليات الجامعة الأربع الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وصرحت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بان حفل الإفطار سيحضره أكثر من 300 طالب الي جانب أعضاء هيئات التدريس بالجامعة وتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية، حيث نستهدف تعزيز علاقات الطلاب وأعضاء هيئات التدريس بكليات الجامعة كي يشعروا انهم اسرة واحدة وان القوة الحقيقية في تكاتفهم وتعاونهم مع بعضهم البعض، فعالم اليوم لا مكان فيه للفردية والانانية واي قيم سلبية، ولكن التقدم يحتاج لعمل الفريق الواحد وتعاون التخصصات المختلفة معا من اجل تحقيق الإنجازات التي يسعي لها المجتمع.

وأشارت الي انه علي هامش حفل الإفطار قام الاتحاد أيضا بتنظيم حملة تبرعات لشنط رمضان نجحت في تكوين ١٢٠ شنطة محتوياتها من أساسيات المنزل ووزنها حوالي ١٢ كيلو جرام تم توزيعها علي العمالة اليومية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن المسئولية المجتمعية التي تحرص عليها إدارة الجامعة، حيث نعمل بمفهوم الشراكة الكاملة مع المجتمع المحيط بنا كي نتعاون ونخدم جميع الأطراف من مجتمع اعمال ممثل في الشركات والمؤسسات، او طلاب بكلياتنا وأيضا مع الفئات الاولي بالرعاية بالمجتمع.

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