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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الإسماعيلية حادث تصادم قطار مع ميني باص

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
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تتابع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط القنطرة شرق/بئر العبد بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

وأجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عددا من الاتصالات الهاتفية مع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمتابعة تطورات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومتابعة جهود نقل المصابين للمستشفيات لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنها تواصلت مع الوزارات المعنية لمتابعة مستجدات الموقف والتنسيق مع محافظة الإسماعيلية لتوفير كل الإمكانات اللازمة ودعم كل الجهود المبذولة من باقي الوزارات وبصفة خاصة تقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة لاسر المصابين والمتوفيين.

وتقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الدعاء  بالشفاء العاجل للمصابين والتعازي  لأسر المتوفيين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

حادث التصادم الذي وقع بين قطار و سيارة ميني باص بخط القنطرة شرق بئر العبد بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطار و سيارة