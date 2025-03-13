رسميًا.. بايرن ميونخ يقطع الطريق على ريال مدريد وبرشلونة بشأن كيميش

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الخميس، عن تجديد عقد نجم خط وسطه جوشوا كيميش حتى عام 2029، ليقطع الطريق أمام الأندية الأوروبية الكبرى التي كانت تسعى للتعاقد معه.

وأكد نادي بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، تجديد عقد كيميش، لينهي بذلك فترة من التكهنات حول مستقبل اللاعب.

تجديد عقد كيميش مع بايرن ميونخ

وكان جوشوا كيميش مرتبطًا بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة في الصيف القادم، حينما كان عقده القديم ينتهي مع نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

ويأتي تمديد عقد كيميش ليؤكد التزام نادي بايرن ميونخ بالحفاظ على قوام الفريق الأساسي، وليضمن استمرار كيميش في صفوفه لـ4 سنوات مقبلة.

وبهذا التجديد، ينضم كيميش إلى قائمة لاعبي البايرن الذين جددوا عقودهم مع العملاق البافاري مؤخرًا، والتي تضم جمال موسيالا وألفونسو ديفيز ومانويل نوير.

انضم كيميش إلى بايرن ميونخ في موسم 2015-2016 قادمًا من شتوتجارت، ومنذ ذلك الحين، أصبح أحد الركائز الأساسية للفريق حتى مع استمرار تغيير المدربين.

وخلال مسيرته مع بايرن ميونخ، حقق كيميش العديد من الألقاب، أبرزها: الدوري الألماني (8 مرات)، كأس ألمانيا (3 مرات)، كأس السوبر الألماني (6 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة)، السوبر الأوروبي (مرة واحدة)

وخاض جوشوا كيميش 429 مباراة رسمية مع بايرن ميونخ حتى الآن، سجل خلالها 43 هدفًا وقدم 115 تمريرة حاسمة.