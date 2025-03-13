ننشر أسماء المصابين فى حريق محل مخبوزات وحلويات بالدقهلية

استقبلت مستشفى الطوارئ الجامعي بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية 17 مصابا جراء وقوع انفجار بمحل مخبوزات وحلويات «الصاوي » لصناعة الكنافة والقطائف والمعجنات بشارع جمال الدين الأفغاني " الاوتوبيس القديم"، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي السنة النيران بعدما التهمت محتويات المخبز قبل امتداده الي باقي المحلات المجاورة وجري نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز ،مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا بانفجار بمحل مخبوزات لصناعة الكنافة والقطائف والمعجنات بشارع جمال الدين الأفغاني الاوتوبيس القديم في المنصورة ووجود عدة مصابين .





هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى ش فيمكان البلاغ وجري السيطرة علي النيران التي التهمت محتويات المحل وماكينات صنع الكنافة والقطائف وذلك قبل امتداد النيران الي باقي المحلات المجاورة.



وبالفحص تبين اندلاع الحريق بمحل "الصاوي" وإصابة 17 شخص وهم كلا من: "سيف محمد ،12 سنه، و دنا شريف ، 8 سنوات، و ديما شريف ،11 سنه، و هبه علي ،35 سنه،و وليد عبد الخالق ،47 سنه، و محمد احمد ،36سنه، و عبد الحميد محمد ،25 سنه، و حماده ابراهيم ،22سنه، و اميمه محمد ،59 سنه،و فوزية فتحي ،61 سنه، و خالد السيد ،20 سنه، و محمد عبد الرازق ،47 سنه، و احمد سعد ،47 سنه، و محمد طاهر ،38 سنه، و سالي صبحي ،35 سنه، و صفية محمد ،9 سنوات، وفتحي علي 21 سنه".



وجري نقل المصابين إلي مستشفي الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية