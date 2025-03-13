وزارة الشباب تُعلن غلق باب التقديم في النسخة الثانية من مسابقة بداية حلم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي، غلق باب التقديم بالنسخة الثانية من مسابقة "بداية حلم"، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية" للفئة العمرية من (18- 40) عام، تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية.

وعقب غلق بابا التقديم، تجاوزت عدد الزيارات لموقع المسابقة 150.000 ألف زائر، وبلغ عدد الأفكار والمبادرات المشاركة 994 مشروع بواقع 582 فكرة و412 مبادرة، فيما وصل عدد المشاركين إلى 5000 شاب وفتاة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مسابقة «بداية حلم»، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة، في شأن تمكين الشباب، وتعظيم إسهاماتهم، والاستفادة منها على كل أصعدة العمل الوطني من خلال تبني العديد من المبادرات الشبابية، وتحويل رؤى الشباب وأفكارهم إلى برامج ومشروعات تساهم فى بناء الوطن.

وثمن وزير الشباب والرياضة رعاية السيدة الأولي لـمسابقة "بداية حلم" للعام الثاني، والذي يمثل القيمة المضافة الحقيقية التى تمثلها تلك المسابقة، وتعكس دون شك التقدير الدائم والمتواصل للدولة المصرية، لأفكار الشباب ومشاركاتهم في شأن تحصين الهوية الوطنية المصرية، ودرء كل ما يواجهها من مشاكل وتحديات.

وتأتي المسابقة ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الشباب على الإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة لمصر في كافة المجالات.

وتُعد مسابقة "بداية حلم" أكبر مسابقة للأفكار وأصحاب المبادرات علي مستوي الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب في البناء المجتمعي، وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطني والمبادرات المجتمعية، تدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، كما تهدف إلى ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية، علاوة علي الربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية 2030 بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة، خلق نماذج إيجابية وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بالإجادة والإنتاجية.