جامعة أسيوط تمد فترة التقديم لمسابقة تمويل مشروعات التخرج المبتكرة

أعلنت وحدة المشروعات الابتكارية والإبداع الطلابي بجامعة أسيوط، عن مد فترة التقديم في مسابقة تمويل مشروعات التخرج المبتكرة للعام الجامعي 2024/2025 حتى نهاية شهر مارس الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب بمختلف الكليات للمشاركة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، أن مد فترة التقديم يعكس حرص الجامعة على توفير فرصة أكبر للطلاب للمشاركة، وزيادة فرصهم في الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم الإبداعية، بما يمكنهم من الانطلاق نحو سوق العمل كرواد أعمال وأصحاب مشروعات ناجحة، دعمًا للشباب المصري وتعزيزًا للاقتصاد الوطني.

كما يأتي ذلك ضمن جهود الجامعة في تنمية مهارات الطلاب واستغلال أفكارهم المبتكرة بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير التعليم العالي وتعزيز الابتكار.

وخلال اجتماع مجلس إدارة الوحدة، برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس مجلس إدارة الوحدة، وبحضور كل من، الدكتور محمد عدوي مستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الطلاب بالجامعة، وإيهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأسيوط، إلى جانب الدكتور جمال عبد الناصر – المشرف العام على الوحدة، والمهندس محمد حسين – المشرف التنفيذي على الوحدة، ولولا عطا – المدير الإداري للوحدة.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى، أهمية المسابقة في اكتشاف الطلاب المبدعين، والتي تهدف إلى ربط الابتكارات باحتياجات السوق والصناعة، مما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع واقعية تدعم التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور جمال عبد الناصر، المشرف العام على الوحدة، أن الوحدة ستقدم الدعم المالي والفني لتحويل الأفكار المقبولة إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق، مما يساعد الطلاب على تنفيذ مشاريعهم بنجاح، وتشجيعهم على تقديم حلول إبداعية للمشكلات المجتمعية. كما سيتم تكريم أفضل المشروعات في نهاية العام.

ومن الشروط الأساسية للتقديم في المسابقة، ألا يكون المشروع قد سبق دعمه من أكاديمية البحث العلمي أو أي جهة رسمية تابعة لوزارة التعليم العالي، وأن يقدم المشروع حلاً عمليًا لإحدى مشكلات المجتمع، وأن يكون المشروع قابلًا للتطبيق على أرض الواقع، وتمر المسابقة بعدة مراحل تقييم لضمان الشفافية والعدالة في اختيار المشروعات الفائزة، حيث يحصل الفائزون على دعم مالي وفني لمساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ.

ويتم التقديم من خلال التوجه إلى مقر وحدة المشروعات الابتكارية، بمبنى الإدارة العامة – جناح (ب)، وتقديم المشروع مرفقًا بـ تقرير تفصيلي يشمل، نسخة ورقية ونسخة إلكترونية (على قرص مدمج، فلاش كارد، أو عبر تطبيق واتساب).