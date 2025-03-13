ads
الجمعة 14 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نقيب السياحيين: الرئيس السيسي يتابع بنفسه تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير

باسم حلقة، نقيب
باسم حلقة، نقيب السياحيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد من أهم الأحداث التي تحظى باهتمام ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث اجتمع بنفسه مع شريف فتحي وزير السياحة والآثار؛ بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقيادات الشركة المتحدة للإعلام بمقر رئاسة الجمهورية؛ لمتابعة ما تم من الإعدادات والتحضيرات اللازمة لافتتاح المتحف المصري الجديد، وأعطى حافزًا كبيرًا للقائمين على الافتتاح ببذل كل ما يمكن من أجل تقديم حفل الافتتاح للعالم بصورة مُشرفة تليق بالمصريين وبالدولة المصرية بتاريخها وحضارتها. 

وأضاف نقيب السياحيين، خلال لقائه على قناة “النيل للأخبار”، أن متابعة الرئيس السيسي بنفسه لهذا الافتتاح تأكيد من القيادة السياسية على أهمية هذا الحدث عالميًا، وأن له بُعد ثقافي وسياحي وسياسي مهم في توقيت وأحداث جيوسياسية مُحيطة بالشرق الأوسط والعالم للتأكيد على قوة ومكانة مصر السياسية والتاريخية والحضارية في العالم وهي دعوة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

باسم حلقة نقيب السياحيين افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير شريف فتحى وزير السياحة والآثار الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء