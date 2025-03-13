نقيب السياحيين: الرئيس السيسي يتابع بنفسه تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد من أهم الأحداث التي تحظى باهتمام ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث اجتمع بنفسه مع شريف فتحي وزير السياحة والآثار؛ بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقيادات الشركة المتحدة للإعلام بمقر رئاسة الجمهورية؛ لمتابعة ما تم من الإعدادات والتحضيرات اللازمة لافتتاح المتحف المصري الجديد، وأعطى حافزًا كبيرًا للقائمين على الافتتاح ببذل كل ما يمكن من أجل تقديم حفل الافتتاح للعالم بصورة مُشرفة تليق بالمصريين وبالدولة المصرية بتاريخها وحضارتها.

وأضاف نقيب السياحيين، خلال لقائه على قناة “النيل للأخبار”، أن متابعة الرئيس السيسي بنفسه لهذا الافتتاح تأكيد من القيادة السياسية على أهمية هذا الحدث عالميًا، وأن له بُعد ثقافي وسياحي وسياسي مهم في توقيت وأحداث جيوسياسية مُحيطة بالشرق الأوسط والعالم للتأكيد على قوة ومكانة مصر السياسية والتاريخية والحضارية في العالم وهي دعوة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.