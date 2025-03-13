المنشاوي يزور جامعة أسيوط الأهلية لمتابعة سير العمل ويترأس اجتماعًا موسعًا

قام الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير الأعمال بجامعة أسيوط الأهلية، صباح اليوم الخميس، بزيارة إلى مقر الجامعة الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة لمتابعة سير العمل بها، وكان في استقباله الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، ومصطفى حسن، أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور المنشاوي أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على متابعة سير العمل بالجامعة الأهلية، والتأكد من حل أي تحديات قد تواجه الإدارات المختلفة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والجودة في جميع قطاعات الجامعة.

وترأس الدكتور المنشاوي خلال الزيارة اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات المختلفة بالجامعة الأهلية، بحضور، المهندسة غادة محمود عز الدين – مدير إدارة الشئون الهندسية، ووائل محمد محمود – مدير إدارة الاحتياجات والمشتريات، والدكتورة جيهان محمد عمر – مدير إدارة شئون الطلاب، وأحمد البارودي – مدير إدارة المعلومات، وراندا حمادي –مدير إدارة المكتبة المركزية، وخالد عبد اللطيف – مدير إدارة الحسابات

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور المنشاوي على أهمية المتابعة اليومية للمهام التنفيذية، والتي تشمل استكمال تأثيث الكليات، وتجهيز المعامل والمكتبات، وتركيب أنظمة التكييف.

كما ناقش الاجتماع مشروع دمج الإدارات في نظام إلكتروني موحد لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهم في تحسين سير العمل داخل الجامعة، موجها بضرورة إجراء الصيانة الدورية للمرافق والمعدات، مع الالتزام التام بمعايير الصحة والسلامة المهنية للحفاظ على المنشآت والأفراد، وضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وأشار الدكتور نوبي محمد حسن إلى أن الدكتور المنشاوي استهل زيارته بجولة تفقدية داخل عدد من المكاتب الإدارية، للاطمئنان على انتظام العمل الإداري والتأكد من كفاءته في مختلف التخصصات.

كما تفقد قاعة مسرح الجامعة، والتي تم تجهيزها بأحدث أنظمة الصوت والضوء والديكور، لتكون مؤهلة لاستضافة الاحتفالات الرسمية والأنشطة الطلابية المختلفة، بما يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة متكاملة لدعم الأنشطة الثقافية والفنية.