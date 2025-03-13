موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام فى اليوم الـ13 من شهر رمضان 2025

يبحث المسلمون في شهر رمضان عن موعد الإفطار واذان المغرب كل يوم خلال شهر الصيام، وبحسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة، بتوقيت القاهرة، على أن يراعي المقيمون خارجها فروق التوقيت فموعد أذان المغرب، اليوم الجمعة ، نحو الساعة 6.03 مساء، ويصل عدد ساعات الصيام اليوم إلى 14 ساعة و40 دقيقة.

ويرفع أذان صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.19 مساء.

أما عن دعاء النبي عند الإفطار، فقد ورد في السنة النبوية المطهرة أنه يُسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.

ويقول أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه.

وله أن يقول أيضا: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود.

ومن روائع الدعاء عند الإفطار: أسألك اللهم أن تجعل عملنا مقبولاً وصيامنا مرفوعاً ودعاءنا مسموعاً وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع، وتعفو عنا وتهدنا إلى صراطك المستقيم یا جواد يا رحيم.اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين.

اللهم أنت السلام، هادئ الأنام، جابر الكسر ومفرج الهموم والأحزان، أنزل طمأنينتك على كل قلب أرهقته الحياة، وأنزل عافيتك على كل مريض يشكو التعب، وأنزل رحمتك على كل من سكنوا الثرى، اللهم ارزقنا الستر والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وآخرتنا يارب العالمين.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد ﷺ ، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد ﷺ ، ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا.