"جاله نزيف بالمخ".. مزارع يعتدي على شقيقه بـ"شومة" بسبب الميراث بالفيوم

أصيب فلاح بجروح ونزيف بالمخ، نتيجة ضربه بعصا شوم على الرأس، على يده شقيقه الأكبر، نتيجة خلافات بينهما بدائرة مركز شرطة الفيوم، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العقيد محمد أبو بكر مأمور مركز الفيوم، يفيد بوصول" رجب . ف .ه . ع " 25 عامًا، فلاح إلى مستشفى الفيوم الجامعي المصاب بحالة إغماء نتيجة ضربه بعصا شوم على رأسه أدى إلى حدوث نزيف بالمخ نتيجة ضربه بعصا شوم، ومقيم بعزبة سعد أبو دياب التابعة لمدينة دمو بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم، برئاسة الرائد أحمد فريتم رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن مرتكب الواقعة شقيقه الأكبر ويدعى" محمد .ف .ه .ع " 44 عاما، وذلك بسبب خلافات علي ميراث مما دفعه للتعدي على شقيقه الأصغر بضربه بعصا خشبيه" شوم" مما تسبب في فقدانه الوعي.

وعلى الفور تمكنت مباحث مركز شرطة الفيوم من ضبط طرفي المشاجرة لعرضهما على النيابة بعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.