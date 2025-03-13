إزالة 45 حالة تعدٍ غير مستوفاة شروط التقنين جنوب الأقصر.. صور

صرح الدكتور محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الخميس، أن رئاسة إسنا نفذت حملات مكبرة ضمن أعمال المرحلة الثانية للموجة ٢٥، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدى للمخالفين للاشتراطات البنائية والغير مستوفاه لشروط التقنين.

التعديات

وأوضح رزق، أنه إزالة عدد ٢٢ حالة، موضحًا أن التعديات كانت عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت علي مساحة ٧٧٥٠ متر مربع بحوض متولى بك، كما تم إزالة عدد 12 حالة عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت علي مساحة ٦٠٠٠ متر بقرية كومير داخل الحيز العمراني، وجميعها حالات غير مستوفاه لشروط التقنين صادر لها قرارات إزالة.

إزالة 11 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بإسنا

وأضاف رزق أنه في إطار تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، فقد شنت الوحدة المحلية لمركز إسنا حملة ازالات مكبرة أسفرت عن إزالة عدد 6 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية فى المهد بمساحة ١٠٥٠ متر بحوض المظلية وخلف قاعة الخديوى وحوض متولي، وعدد 5 حالات فى المهد تعدى على الأراضى الزراعية بقرية الكيمان بمساحة ٢١١ متر، والتعديات عبارة عن طوب أبيض ومونة وأسمنت.

تمت الإزالات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وتحت إشراف عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وبمشاركة إدارة الاشغالات ورئيس القرية وإدارة الاشغالات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمركز شرطة إسنا، وتم اتخاذ اللازم قانونا ضد المخالفين.

إزالات إسنا (1)

إزالات إسنا (1)

إزالات إسنا (2)

إزالات إسنا (2)

إزالات إسنا (3)

إزالات إسنا (3)

إزالات إسنا (4)

إزالات إسنا (4)

إزالات إسنا (5)

إزالات إسنا (6)