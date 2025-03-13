إصابة 18 شخصا فى حريق داخل محل حلويات ومعجنات بالمنصورة

أصيب 18 شخص جراء وقوع حريق هائل داخل محل لتجهيز وتصنيع الكنافة والقطائف وبعض المعجنات بشارع الأتوبيس بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية جراء تسريب فى أسطوانة غاز وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق والإسعاف لنقل المصابين.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد إسلام الوكيل، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بوقوع حادث حريق ضخم داخل محل "الصاوي" لتجهيز الكنافة والقطائف وتصنيع المعجنات.

وهرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث تسريب أسطوانة غاز داخل المحل مما تسبب في إصابة 18 شخصا بحروق مختلفة الدرجات.

جرى السيطرة على الحريق واخماده بواسطة قوات الحماية المدنية ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.