ads
الجمعة 14 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 18 شخصا فى حريق داخل محل حلويات ومعجنات بالمنصورة

مكان الحريق
مكان الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 18 شخص جراء وقوع حريق هائل داخل محل لتجهيز وتصنيع الكنافة والقطائف وبعض المعجنات بشارع الأتوبيس بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية جراء تسريب فى أسطوانة غاز وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق والإسعاف لنقل المصابين.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد إسلام الوكيل، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بوقوع حادث حريق ضخم داخل محل "الصاوي" لتجهيز الكنافة والقطائف وتصنيع المعجنات.
وهرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث تسريب أسطوانة غاز داخل المحل مما تسبب في إصابة 18 شخصا بحروق مختلفة الدرجات.
جرى السيطرة على الحريق واخماده بواسطة قوات الحماية المدنية ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اسطوانة غاز قوات الحماية المدنية قسم شرطة ثان المنصورة