محافظ البحيرة تفتتح مشروعات تنموية بمركز أبو المطامير.. صور

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشروع مبنى موزع الكهرباء بشركة المغربي الذي يعمل بقدرة 20 ميجا فولت أمبير، ويهدف إلى تحسين جودة وكفاءة توفير الكهرباء للمزرعة، مما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظة.

كما افتتحت المحافظ، المرحلة الأولى من مصنع التجميد التابع للشركة، إلى جانب المرحلة الأولى من مشروع مجمع الثلاجات، مما يمثل إضافة هامة لدعم وتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة.

وكما وضعت محافظ البحيرة، حجر الأساس لمشروع انشاء امتداد مصنع تجميد الخضروات والفاكهة، ضمن المرحلة الثانية من التوسع، وذلك بهدف زيادة قدرة المصنع على معالجة وتجميد كميات أكبر من المنتجات الزراعية، بما يضمن توفرها في الأسواق على مدار العام.

وتابعت محافظ البحيرة سير العمل في جميع خطوط الإنتاج بالمصانع والمرافق التابعة له، مشيدةً بالجهود المبذولة في تحسين الإنتاجية وزيادة كفاءة العمليات الزراعية.

وخلال جولتها وتفقدها للمزارع بالشركة أكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن المحافظة تواصل جهودها لدعم وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد المحلي.

محافظ البحيرة تتفقد أحد مصانع الغزل والنسيج بأبو المطامير

وتفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مصنع لصناعة الغزل والنسيج والتصدير المقام على مساحة 21,000 متر مربع بمركز أبو المطامير خلال جولتها التفقدية لمتابعة المشروعات الإستثمارية.

وتابعت جميع مراحل التصنيع، بدءًا من الغزل وحتى إنتاج الخيوط النهائية، ويوفر المصنع حاليًا حوالي 500 فرصة عمل، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 1500 فرصة عمل مع الانتهاء من التوسعات المستقبلية، التي تشمل إضافة مصنع نسيج جديد ضمن المنشأة.

وخلال جولتها، أكدت على أن المحافظة تتمتع بإمكانات كبيرة ومتنوعة، مما يجعلها واحدة من أكبر المحافظات التي تتمتع بآفاق استثمارية واعدة، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية الحديثة، ومواردها الطبيعية الغنية.

كما أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى التزام المحافظة بتوفير كافة التسهيلات والموارد اللازمة لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، وأكدت على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو مستدام في هذه الصناعة بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.