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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يعتمد صرف 2 مليون و600 ألف جنيه لأسر عمالة غير منتظمة

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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اعتمد وزير العمل محمد جبران ،اليوم الخميس، مبلغ 2 مليون، و600 ألف جنيه تعويضات لعمالة غير منتظمة ضحايا حوادث متفرقة في عدد من المحافظات، وذلك من "بند الحوادث" في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارةالعمل، يستفيد منها، أسر 13 عاملا لقوا مصرعهم في حوادث داخل 3 محافظات هي: المنيا والدقهلية والبحر الأحمر، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لورثة كل متوفى..

وقال الوزير أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة هدف مستمر لدى الوزارة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبحسب بيان، فإن القيمة المعتمدة للصرف عبارة عن مليون و800 ألف جنيه لأسر 9 عمال لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالمنيا، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و600 ألف جنيه لأسر 3 عمال سقطوا من على سقالة بالدقهلية ب واقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى.. و200 ألف جنيه لأسرة عامل لقى مصرعه في حادث تصادم بالبحر الأحمر.

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