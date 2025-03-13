ads
الجمعة 14 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حفظ التحقيقات حول إنهاء فتاة حياتها بأوسيم

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حفظ التحقيقات حول إنهاء فتاة لحياتها قفزا من الطابق الرابع بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.
تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط فتاة من علو بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين إقدام فتاة علي إنهاء حياتها قفزا من الرابع عقب اكتشاف شقيقها وجود علاقة بينها وبين شاب وكانت تحادثه في الهاتف، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إنهاء حياتها انهاء فتاة لحياتها اوسيم حفظ التحقيق د شبهة جنائية عدم وجود شبهه غرفة عمليات النجدة