حفظ التحقيقات حول إنهاء فتاة حياتها بأوسيم

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حفظ التحقيقات حول إنهاء فتاة لحياتها قفزا من الطابق الرابع بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط فتاة من علو بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين إقدام فتاة علي إنهاء حياتها قفزا من الرابع عقب اكتشاف شقيقها وجود علاقة بينها وبين شاب وكانت تحادثه في الهاتف، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.